Tenta di stuprare una donna, poi si masturba e scappa (ma viene riconosciuto) (Di venerdì 13 maggio 2022) Un giovane di 27 anni è stato arrestato dalla polizia a Rimini in quanto sospettato di essere l'autore di un Tentato stupro avvenuto lo scorso primo maggio al parco Marecchia. La vittima, inTenta a fare jogging, era stata sorpresa alle... Leggi su today (Di venerdì 13 maggio 2022) Un giovane di 27 anni è stato arrestato dalla polizia a Rimini in quanto sospettato di essere l'autore di unto stupro avvenuto lo scorso primo maggio al parco Marecchia. La vittima, ina fare jogging, era stata sorpresa alle...

infoitinterno : Tenta di stuprare e uccidere l'ex compagna - infoitcultura : Carbonia – Sequestra, tenta di stuprare la ex convivente e la prende a martellate - LardoDiMare : @jacopoat @pietrocaleo Ti sbagli secondo me. Sarebbe come mettere in galera tizio perché *tenta*, fallendo, di stup… -