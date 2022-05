Tennis | Rafael Nadal | “Vivo con gli anti-infiammatori per potermi allenare | spero di stare bene per Parigi”

(Di venerdì 13 maggio 2022) 14 anni dopo l’ultima volta, Rafanon potrà prendere parte ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il motivo è il solito problema al piede sinistro, che ha debilitato pesantemente lo spagnolo nell’ottavo perso ieri contro il canadese Denis Shapovalov. Ora però iniziano i dubbi sul futuro dell’iberico, a partire dal Roland Garros di fine maggio: riuscirà Rafa a recuperare in tempo? “Non sono una vittima e non voglio dare una visione negativa della mia situazione, cerco di essere il più chiaro possibile in questo momento della mia carriera – sono state queste le prime parole didopo la sconfitta di ieri (fonte: live.it) –con gliper, altrimenti non posso allenarmi. Poi arrivano sere ...

Advertising

WeAreTennisITA : Il colpo più straordinario del tennis moderno, quantomeno uno dei: il dritto di Rafael Nadal ?? #IBI22 - Ladal17 : Il racconto della settimana romana di Rafael #Nadal e l'incerta marcia di avvicinamento al #RolandGarros #IBI22 - Claudiogiua : Una sorpresa agli #IBI22: Shapovalov elimina il 10 volte Re di Roma Rafael Nadal. Jannik invece raggiunge i quarti… - sportface2016 : #Tennis #InternazionaliBNL Rafael #Nadal eliminato agli ottavi! #Shapovalov firma l'impresa, probabili problemi fis… - AlessiaCosssta : Rafael Nadal mi piace? no Ha vinto 21 slam? Chapeau E stato numero 1 nel tennis? Chapeau E il miglior mancino del… -

...00 Maria Camila Osorio Serrano - Victoria Azarenka 0 - 2 13:05Nadal - John Isner 2 - 0 ...30 JB Monferrato - Scafati 64 - 88 19:30 Torino - Ravenna 97 - 96 19:45 Forlì - Cantù 76 - 72- ...Il dolore mi toglie la felicità del" Melbourne (Australia) 30/01/2022 - Australian Open / Nadal - Medvedev / foto Imago/Image Sport nella foto:Nadal Rafa Nadal è di nuovo infortunato. ...Da Alcaraz al futuro del tennis, senza lui e Nole. Non poteva mancare di certo la domanda sul trionfo del connazionale Carlos Alcaraz a Madrid: "Non ho nessuna… Leggi ...Per la seconda volta in carriera su diciotto partecipazioni, Rafael Nadal non sarà nei quarti degli Internazionali BNL d'Italia. Il ventuno volte campione Slam si è infatti arreso a Denis Shapovalov, ...