“Esce”. Sorpresa all’Isola dei Famosi, il nome c’è. E un concorrente piangerà parecchio (Di venerdì 13 maggio 2022) Grande attesa per la puntata numero sedici dell’Isola dei Famosi. In studio a condurre il reality c’è Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. In collegamento dall’Honduras come inviato c’è Alvin. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena Gli equilibri sono sempre più instabili in Honduras: la fame e la stanchezza si fanno sentire. Probabilmente in puntata ci sarà spazio per la storia tra Estefania Bernal e Roger Balduino: la modella ha mandato a quel paese il brasiliano dicendo di non aver apprezzato tanti suoi atteggiamenti tenuti in questi giorni nei suoi confronti e nei confronti degli altri naufraghi. In queste ultime ore si registra l’insofferenza di Carmen Di Pietro nei confronti di Maria Laura De Vitis. Il suo avvicinamento al figlio Alessandro Iannoni ha fatto andare su tutte le furie la showgirl che è sempre molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Grande attesa per la puntata numero sedici dell’Isola dei. In studio a condurre il reality c’è Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. In collegamento dall’Honduras come inviato c’è Alvin. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena Gli equilibri sono sempre più instabili in Honduras: la fame e la stanchezza si fanno sentire. Probabilmente in puntata ci sarà spazio per la storia tra Estefania Bernal e Roger Balduino: la modella ha mandato a quel paese il brasiliano dicendo di non aver apprezzato tanti suoi atteggiamenti tenuti in questi giorni nei suoi confronti e nei confronti degli altri naufraghi. In queste ultime ore si registra l’insofferenza di Carmen Di Pietro nei confronti di Maria Laura De Vitis. Il suo avvicinamento al figlio Alessandro Iannoni ha fatto andare su tutte le furie la showgirl che è sempre molto ...

