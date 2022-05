Basket NBA, Miami Heat alle semifinali: tra Dallas e Phoenix servirà gara-7 (Di venerdì 13 maggio 2022) I Miami Heat vincono gara-6 ed accedono alle semifinali di Eastern Conference. Decisivo il successo in casa dei Philadelphia 76ers per 90-99. Il miglior realizzatore è Butler (32 punti) ma non è da sottovalutare anche la prestazione di Strus, preziosissimo con 20 punti e ben 11 rimbalzi. A fare la differenza è stato il terzo quarto, dominato per 25-15 dalla formazione ospite. Quest’ultima è riuscita a fare sua la sfida nonostante delle brutte percentuali dal tiro da tre punti (solamente il 25% dal campo). Non accenna a terminare invece la serie tra i Dallas Mavericks ed i Phoenix Suns, giunta alla decisiva gara-7. I texani hanno vinto in casa per 113-86 conducendo le operazioni sin dalla palla a due. Il top scorer della squadra di casa (neanche a ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Ivincono-6 ed accedonodi Eastern Conference. Decisivo il successo in casa dei Philadelphia 76ers per 90-99. Il miglior realizzatore è Butler (32 punti) ma non è da sottovalutare anche la prestazione di Strus, preziosissimo con 20 punti e ben 11 rimbalzi. A fare la differenza è stato il terzo quarto, dominato per 25-15 dalla formazione ospite. Quest’ultima è riuscita a fare sua la sfida nonostante delle brutte percentuali dal tiro da tre punti (solamente il 25% dal campo). Non accenna a terminare invece la serie tra iMavericks ed iSuns, giunta alla decisiva-7. I texani hanno vinto in casa per 113-86 conducendo le operazioni sin dalla palla a due. Il top scorer della squadra di casa (neanche a ...

