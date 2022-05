Accordo trovato con l’Atalanta: arriva la notizia su Carnesecchi (Di venerdì 13 maggio 2022) È stato uno dei segreti della promozione della Cremonese in Serie A. Parliamo di Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta e della Nazionale Under 21, ricercatissimo sul mercato. Le sue prestazioni in maglia grigiorossa non sono passate inosservate, tant’è che alcune big italiane hanno messo gli occhi su di lui. Juventus, Napoli e Lazio lo monitorano con insistenza, pronte a sferrare l’attacco decisivo per acquistarlo. FOTO: Getty – Carnesecchi Per portalo a casa dovranno però fare i conti con l’Atalanta. I bergamaschi – riporta tuttomercatoweb.com – hanno provveduto a prolungare il contratto dell’estremo difensore classe 2000: il nuovo Accordo prevede un contratto fino al 2026. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ormai è tutto fatto. Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) È stato uno dei segreti della promozione della Cremonese in Serie A. Parliamo di Marco, portiere di proprietà dele della Nazionale Under 21, ricercatissimo sul mercato. Le sue prestazioni in maglia grigiorossa non sono passate inosservate, tant’è che alcune big italiane hanno messo gli occhi su di lui. Juventus, Napoli e Lazio lo monitorano con insistenza, pronte a sferrare l’attacco decisivo per acquistarlo. FOTO: Getty –Per portalo a casa dovranno però fare i conti con. I bergamaschi – riporta tuttomercatoweb.com – hanno provveduto a prolungare il contratto dell’estremo difensore classe 2000: il nuovoprevede un contratto fino al 2026. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ormai è tutto fatto.

