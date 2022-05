Tris del Tottenham all' Arsenal | riaperta la corsa Champions

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ildi Antonio Conte travolge con unl'(3 - 0), in uno dei tanti derby di Londra, e si porta a un solo punto in classifica dai 'Gunners'. Per gli 'Spurs' si riapre così la...

Il Tottenham di Antonio Conte travolge con un tris l'Arsenal (3-0), in uno dei tanti derby di Londra, e si porta a un solo punto in classifica dai 'Gunners'. Per gli 'Spurs' si riapre così la corsa a ...Colpo del Tottenham di Antonio Conte nella corsa a un posto in Champions League: a due giornate dalla fine della Premier League gli Spurs sono ancora vivi grazie al sonoro 3-0 nel derby con l'Arsenal, ...