Sondaggio, Carlo Calenda mette il turbo (grazie alla dominatrice?): le ultime impensabili cifre (Di giovedì 12 maggio 2022) Giorgia Meloni con il suo partito Fratelli d'Italia resta in testa alla classifica tallonata dal Pd. E' quanto emerge dall'ultimo Sondaggio Supermedia Agi/Youtrend. FdI è al 21,5 per cento (più 0,3), inseguito dal partito guidato da Enrico Letta al 21,3 per cento (più 0,1). La Lega di Matteo Salvini resta al terzo posto con il 15,9 per cento (più 0,2). Il Movimento 5 stella passa invece dal 13,2 al 13,3 per cento e Forza Italia dall'8,6 all'8,7 per cento. Insomma tutti i partiti sembrano guadagnare qualcosa. La spiegazione è semplice: a differenze della altre volte, gli istituti di Sondaggio hanno deciso di non rilevare i partiti minori di centrodestra (Coraggio Italia, Noi con l'Italia, etc). Tant'è. Dal Sondaggio emerge un dato molto interessante che riguarda Azione/+Europa. Il partito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Giorgia Meloni con il suo partito Fratelli d'Italia resta in testaclassifica tallonata dal Pd. E' quanto emerge dall'ultimoSupermedia Agi/Youtrend. FdI è al 21,5 per cento (più 0,3), inseguito dal partito guidato da Enrico Letta al 21,3 per cento (più 0,1). La Lega di Matteo Salvini resta al terzo posto con il 15,9 per cento (più 0,2). Il Movimento 5 stella passa invece dal 13,2 al 13,3 per cento e Forza Italia dall'8,6 all'8,7 per cento. Insomma tutti i partiti sembrano guadagnare qualcosa. La spiegazione è semplice: a differenze della altre volte, gli istituti dihanno deciso di non rilevare i partiti minori di centrodestra (Coraggio Italia, Noi con l'Italia, etc). Tant'è. Dalemerge un dato molto interessante che riguarda Azione/+Europa. Il partito di ...

Advertising

Mickey92006088 : Sondaggio,vorreste che il principe Carlo diventasse re dopo Elisabetta? - Paulusxt : @carlo_scano @matteosalvinimi @DSantanche Ai @matteosalvinimi e alle @DSantanche non interessa se muore tizio o cai… - Carlo_Asterix : @p_cecchinato @micheleboldrin Il sondaggio in questione per conto della Commissione Europea, e' stato tenuto dalla… - carlo_conforti : RT @ninostradamuss: ???? AUSTRIA: 75% DICE NO ALLA NATO. AUSTRIACI CONTRARI ANCHE ALL’INGRESSO DELL’UCRAINA IN UE La neutralità resta un dog… - infoitsport : SONDAGGIO TMW - Carlo Ancelotti è il migliore allenatore italiano dell'epoca moderna? -