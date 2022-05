Psg, senti Donnarumma: “La mia stagione è da 7 in pagella. Deve finire l’alternanza con Navas” (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuovo sfogo di Gianluigi Donnarumma in un’intervista concessa all’agenzia di stampa francese “France Presse”. Il portiere del Psg ha parlato della sua stagione non esaltante e ha fatto una precisa richiesta al club: “Che voto mi do per questa stagione? Non è stata facile, diciamo un 7. So di poter fare di più, non ho giocato tante partite, solo la metà e non è stato facile perché nelle condizioni in cui ho vissuto non ho potuto rendere al massimo. Ma sono convinto di poter dare molto di più a questo club”. Sull’alternanza con Navas: “Ho un ottimo rapporto con Keylor, siamo due bravi ragazzi, abbiamo capito la situazione, ma è stata dura, e per lui anche noi, ma diciamo che ce la siamo cavata bene, con tutto il gruppo e soprattutto tra noi due. Io penso che questa alternanza non dovrebbe esserci, il ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuovo sfogo di Gianluigiin un’intervista concessa all’agenzia di stampa francese “France Presse”. Il portiere del Psg ha parlato della suanon esaltante e ha fatto una precisa richiesta al club: “Che voto mi do per questa? Non è stata facile, diciamo un 7. So di poter fare di più, non ho giocato tante partite, solo la metà e non è stato facile perché nelle condizioni in cui ho vissuto non ho potuto rendere al massimo. Ma sono convinto di poter dare molto di più a questo club”. Sulcon: “Ho un ottimo rapporto con Keylor, siamo due bravi ragazzi, abbiamo capito la situazione, ma è stata dura, e per lui anche noi, ma diciamo che ce la siamo cavata bene, con tutto il gruppo e soprattutto tra noi due. Io penso che questa alternanza non dovrebbe esserci, il ...

Advertising

MaSte92_ : RT @sportface2016: #Psg, senti #Donnarumma: 'La mia stagione è da 7 in pagella. Ora basta con l'alternanza tra me e Navas' - sportface2016 : #Psg, senti #Donnarumma: 'La mia stagione è da 7 in pagella. Ora basta con l'alternanza tra me e Navas' - PSGRelay : RT @_SiGonfiaLaRete: Paris Saint-Germain, senti #DiMaria: “Gioco ancora un anno in Europa. E se il #PSG non mi vuole…” - _SiGonfiaLaRete : Paris Saint-Germain, senti #DiMaria: “Gioco ancora un anno in Europa. E se il #PSG non mi vuole…” - Fprime86 : RT @sportmediaset: Juve, senti Di Maria: 'Ancora un anno in Europa, se il Psg non mi vuole...' #dimaria #juve #psg -