Marina Abramovic e le “7 Deaths of Maria Callas”: la Primissima al Teatro San Carlo di Napoli (Di giovedì 12 maggio 2022) Abramovic e la Callas, addestrate ad avere talento fin dall’infanzia da madri dominatrici. Virginia Woolf parla di una “stanza per sé” dove ogni donna possa artisticamente esprimersi. Marina Abramovic mette in scena sette “rooms”, sette spazi, concentrandosi su ciascuna delle morti “sul palco” della Callas che di volta in volta è Carmen, Floria Tosca, Desdemona, Lucia, Norma, Cio-Cio-San, Violetta Valery. E alla fine interpreterà la vera morte del soprano più famoso del mondo, avvenuta a Parigi nel 1977. Morta di crepacuore o di troppo amore. Delle “7 Deaths of Maria Callas” Marina Abramovic, pioniera della performance art e artista trasversale tra le più influenti nel panorama internazionale, è autrice, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022)e la, addestrate ad avere talento fin dall’infanzia da madri dominatrici. Virginia Woolf parla di una “stanza per sé” dove ogni donna possa artisticamente esprimersi.mette in scena sette “rooms”, sette spazi, concentrandosi su ciascuna delle morti “sul palco” dellache di volta in volta è Carmen, Floria Tosca, Desdemona, Lucia, Norma, Cio-Cio-San, Violetta Valery. E alla fine interpreterà la vera morte del soprano più famoso del mondo, avvenuta a Parigi nel 1977. Morta di crepacuore o di troppo amore. Delle “7of, pioniera della performance art e artista trasversale tra le più influenti nel panorama internazionale, è autrice, ...

