(Di giovedì 12 maggio 2022) La vittima lo aveva incontrato on line, senza mai vederlo di persona. Ha poi eseguito una serie di bonifici per aiutarlo nell’acquisto di una casa

Il Secolo XIX

Genova, l'avvocato americano conosciuto su Internet era un truffatore seriale. Sessantenne s'innamora e perde 30 mila euro