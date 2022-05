Eurovision 2022, chi è la fidanzata segreta di Achille Lauro (Di giovedì 12 maggio 2022) Secondo giorno di Eurovision 2022: in prima serata su Rai 1 continua la gara canora in Eurovisione. A partecipare stasera Achille Lauro, che gareggia per Malta. Ma chi è la fidanzata di Achille Lauro? Il cantante romano è sempre stato riservatissimo per quanto riguarda la sua vita privata. Infatti, nonostante abbia moltissimo seguito, soprattutto sui social, il giovane non ha mai condiviso particolari momenti della sua vita privata. Sappiamo che ha avuto un bel rapporto con la madre, e che è fidanzato per tanti anni. Ma della sua fidanzata non si sa molto, solo il nome: Francesca. Solo una volta è stato paparazzato con una ragazza, con cui sembrava essere molto intimo: lui stesso ha rivelato che si trattava in realtà della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Secondo giorno di: in prima serata su Rai 1 continua la gara canora ine. A partecipare stasera, che gareggia per Malta. Ma chi è ladi? Il cantante romano è sempre stato riservatissimo per quanto riguarda la sua vita privata. Infatti, nonostante abbia moltissimo seguito, soprattutto sui social, il giovane non ha mai condiviso particolari momenti della sua vita privata. Sappiamo che ha avuto un bel rapporto con la madre, e che è fidanzato per tanti anni. Ma della suanon si sa molto, solo il nome: Francesca. Solo una volta è stato paparazzato con una ragazza, con cui sembrava essere molto intimo: lui stesso ha rivelato che si trattava in realtà della ...

