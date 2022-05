**Covid: Draghi, 'ancora indietro rispetto a obiettivo 70% vaccinati in ogni Paese'** (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "All'inizio dell'anno è stata registrata una media di 1,7 milioni di casi di Covid-19 al giorno in tutto il mondo. Siamo ancora indietro rispetto al nostro obiettivo comune di vaccinare il 70% della popolazione in ogni Paese entro la metà del 2022. Si sta riducendo il divario nelle vaccinazioni, ma il tasso di copertura in alcuni Paesi rimane al di sotto del 10%". Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio al Second Global Covid-19 Summit. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "All'inizio dell'anno è stata registrata una media di 1,7 milioni di casi di Covid-19 al giorno in tutto il mondo. Siamoal nostrocomune di vaccinare il 70% della popolazione inentro la metà del 2022. Si sta riducendo il divario nelle vaccinazioni, ma il tasso di copertura in alcuni Paesi rimane al di sotto del 10%". Così il premier Marioin un videomessaggio al Second Global Covid-19 Summit.

Advertising

Palazzo_Chigi : Il videomessaggio del Presidente Draghi in occasione del secondo #GlobalCOVIDSummit. Qui il testo del suo intervent… - PupiaTv : Videomessagio del Presidente Draghi al Second Global Covid-19 Summit (12.05.22) - TV7Benevento : Covid: Draghi, 'task force lanciata da G20 per prevenzione e risposta pandemie' - - TV7Benevento : Covid: Draghi, 'Italia donerà ulteriori 31 milioni di dosi attraverso Covax' - - TV7Benevento : **Covid: Draghi, 'ancora indietro rispetto a obiettivo 70% vaccinati in ogni Paese'** - -