Polina Kochelenko, si riapre il caso dell’ex modella annegata in pochi centimetri d’acqua. La madre: “Non è stata una fatalità, è stata uccisa” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Troppi misteri sulla morte di Polina Kochelenko. Di origine russa, ex modella e poi allevatrice di cani, è morta a 35 anni in un rigagnolo d’acqua nell’aprile dell’anno passato. I pm dicono che è stata una disgrazia. La mamma Anna non ci crede: “Non è stata una fatalità, è stata uccisa”. Il prossimo 6 giugno è una data fondamentale per l’inchiesta. Un giudice deciderà se le indagini devono andare avanti o meno. Ma i misteri intorno a questa vicenda sono ancora moltissimi. Così, viaggiando indietro nel tempo, si può ricostruire passo passo quel che è accaduto. Per comprendere tutti gli aspetti di questo giallo. A partire da lei. La laurea e le apparizioni in tv – Polina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Troppi misteri sulla morte di. Di origine russa, exe poi allevatrice di cani, è morta a 35 anni in un rigagnolonell’aprile dell’anno passato. I pm dicono che èuna disgrazia. La mamma Anna non ci crede: “Non èuna, è”. Il prossimo 6 giugno è una data fondamentale per l’inchiesta. Un giudice deciderà se le indagini devono andare avanti o meno. Ma i misteri intorno a questa vicenda sono ancora moltissimi. Così, viaggiando indietro nel tempo, si può ricostruire passo passo quel che è accaduto. Per comprendere tutti gli aspetti di questo giallo. A partire da lei. La laurea e le apparizioni in tv –...

Advertising

Gazzettino : #polina kochelenko, l'ex modella morta annegata in pochi centimetri d'acqua: si riapre il caso. Foto cancellate e c… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: L’ex modella annegata in pochi centimetri d’acqua: caso riaperto. La madre: «È stata uccisa» - serenel14278447 : 'PAVIA, IL GIALLO DI POLINA KOCHELENKO L’ex modella annegata in pochi centimetri d’acqua: caso riaperto. La madre:… - Profilo3Marco : RT @Corriere: L’ex modella annegata in pochi centimetri d’acqua: caso riaperto. La madre: «È stata uccisa» - angiuoniluigi : RT @Corriere: L’ex modella annegata in pochi centimetri d’acqua: caso riaperto. La madre: «È stata uccisa» -