Pil | Draghi | ' non vedo recessione quest' anno'

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Washington, 11 mag.(Adnkronos) - "Mi pare molto difficile chepossa esserci una. Gli indicatori sono molto confusi", ma in "molti settori" il mercato non si è fermato ", ad esempio nel terziario, mentre nel manufatturiero, ad esempio, l'aumento del prezzo dell'energia inizia a sentirsi. E' ovvio che" la situazione "di incertezza è dsa per la crescita ", e le decisioni assunte dalla Bce "estremamente importanti", così come è importante "la cautela" con cui vengono adottate dalla Banca centrale. Così il premier Mario, in conferenza stampa a Washington.

Mov5Stelle : Il giorno prima Draghi sottoscrive la norma che proroga i lavori del #Superbonus sulle unifamiliari, il giorno dopo… - fattoquotidiano : Conte: "Inizio ad avere il dubbio che qualcuno voglia il M5s fuori dal governo. Superbonus? Draghi critica norma ch… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: I provvedimenti di oggi valgono 14mld di euro che si aggiungono ai 15,5 mld dei provvedimenti pr…

Washington, 11 mag.(Adnkronos) - "Mi pare molto difficile che quest'anno possa esserci una recessione. Gli indicatori sono molto confusi", ma in "molti settori" il mercato non si è fermato ", ad esempio nel terziario, mentre nel manufatturiero, ad esempio, l'aumento del prezzo dell'energia inizia a sentirsi. E' ovvio che" la situazione "di incertezza è dannosa per la crescita", e le decisioni assunte dalla Bce "estremamente importanti", così come è importante "la cautela" con cui vengono adottate dalla Banca centrale. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. La conferenza stampa del presidente del consiglio reduce dal vertice con il presidente americano.