Chi l'ha visto?, anticipazioni puntata 11 maggio 2022: i casi di stasera, la scomparsa di Andreea (Di mercoledì 11 maggio 2022) Come ogni mercoledì, torna l'appuntamento con Chi l'ha visto? il programma di approfondimento e attualità, quello che si occupa di casi e segnalazioni di persone scomparse, condotto da anni dalla giornalista Federica Sciarelli. La scomparsa di Andreea: dove si trova la campionessa di tiro a segno? Questa sera la trasmissione tornerà sulla scomparsa di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno. Che percorso ha fatto la 'ragazza dai capelli blu' dopo la festa con gli amici? Gli inviati cercheranno di ricostruirlo per capire se Andreea sia stata caricata su una macchina. In studio il fidanzato Simone con il suo avvocato Emanuele Giuliani e il consulente Andrea Ariola.

