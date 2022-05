Bellandi | ecco per chi suona la campana e come

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Abrogando le disposizioni adottate dal suo predecessore, il vescovo di Salerno, Andreaha emanato nuove disposizioni sull’uso delle campane nelle chiese per fissare regole non solo sugli orari, ma anche sulle modalità e finanche l’intensità del suono. Secondo il nuovo regolamento le campane potranno esserete nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00 (in città alle ore 21.00) e nei festivi dalle ore 7.30 alle ore 22.00 (in città alle ore 21.00), ma faranno eccezione la Veglia pasquale, la Notte di Natale, la Veglia di Pentecoste e la Festa Patronale. In ogni caso le campane sarannote per indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare ;scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.) ...