Ascolti tv, è subito boom per la prima serata dell'Eurovision (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gli Ascolti di martedì 10 maggio Parte subito bene la prima semifinale dell'Eurovision, in diretta da Torino. Nella serata di ieri, 10 maggio, lo show musicale registra 5.507.000 spettatori pari al 27%. Un vero e proprio boom trattandosi solo della prima serata senza nemmeno Blanco e Mahmood. Alle spalle su Canale 5 l'ultima puntata di Un'Altra Verità ottiene 1.523.000 spettatori pari all'8.7% di share. Su Rai2 Gilles Villeneuve, l'Aviatore ha coinvolto 828.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano Paola Catanzaro: da Mistico a Showgirl ha registrato 1.445.000 spettatori con il 9.8% (presentazione dalle 21.17 alle 21.42: 975.000 – 4.5%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.002.000 spettatori pari ad uno share ...

