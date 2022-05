Antonella Clerici | la notizia di queste ore è devastante | malore improvviso nella notte | Ecco come sta

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La conduttricee lache ha lasciato senza parole il pubblico a casa:cosa è accaduto Una delle conduttrici che è apprezzata dal pubblico italiano per la sua estrema competenza e professionalità dimostrata in molti programmi da lei condotti, soprattutto dedicati alla cucina è lei, la mitica. La donna viene definita la Reginetta del Mezzogiorno per via dei suoi famosi programmi culinari che le hanno dato massima notorietà e visibilitàLa prova del cuoco e l’attuale E’ sempre Mezzogiorno. curiosità (foto web)La donna nel corso della sua carriera ha dimostrato sin dai suoi esordi di avere grande talento per il mondo dello spettacolo ma ...