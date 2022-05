Sui treni frigorifero decine di militari russi morti Le immagini choc in un servizio di Al Jazeera Kiev | “La Russia si rifiuta di prenderli L’Ucraina seppellirà i corpi a proprie spese”

(Di martedì 10 maggio 2022) I cadaveri didiin Ucraina e poi riposti dentro grandi sacchi bianchi, ammassati in un vagone refrigerato di un treno nella regione di, sono stati mostrati da AlEnglish (qui il video) che ha dedicato al ritrovamento unper raccontare “il costo umano della guerra”. “Mentre laa sfila sulla Piazza Rossa, migliaia di suoi soldatisono ammucchiati in sacchi su” ha detto su Twitter il consigliere del ministro degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko, citando ildi AlEnglish. “Isino di, così ...

Advertising

HuffPostItalia : Sui treni frigo migliaia di corpi di soldati russi. Kiev: “Mosca li ha abbandonati” - fattoquotidiano : I russi colpiscono #Odessa con tre missili. Kiev: “Migliaia di cadaveri di soldati russi sui treni frigo”. Le trupp… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: I russi colpiscono #Odessa con tre missili. Kiev: “Migliaia di cadaveri di soldati russi sui treni frigo”. Le truppe b… - taurisg : RT @fcolarieti: Sui treni frigorifero i corpi di decine di militari russi morti. Le immagini choc in un servizio di Al Jazeera. Kiev: “La R… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: I russi colpiscono #Odessa con tre missili. Kiev: “Migliaia di cadaveri di soldati russi sui treni frigo”. Le truppe b… -

Diamo uno sguardo alla promozione Prezzi stracciatiItalo per viaggiare da e verso Roma approfittando di questa promozione in scadenza. Solo in 70.000 potranno accedere agli sconti dal 10% ...Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, riferisce che "i corpi di migliaia di soldati russi sono ammassati in sacchi sufrigorifero. E la Russia si rifiuta di ...Con il cappello da ferroviere Francesco Totti si improvvisa dipendente di Frecciarossa, sponsor della Coppa Italia, e chiede scherzosamente i biglietti a Christian Vieri e Ciro Ferrara. I tre ex ...Con il cappello da capotreno l'ex capitano della Roma Francesco Totti scherza con Christian Vieri e Ciro Ferrara improvvisandosi controllore. I tre ex calciatori hanno presentato il 10 maggio la final ...