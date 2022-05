Nintendo Switch Sports: i giocatori stanno già spaccando le tv (come previsto) (Di martedì 10 maggio 2022) Sono passati pochi giorni dal debutto sul mercato di Nintendo Switch Sports, erede naturale di Wii Sports. E proprio come quest’ultimo anche il suo cugino più giovane sta iniziando a mostrare i primi segnali di… rottura. Nintendo Switch Sports, 9/5/2022 – Computermagazine.itProprio così perchè, come capitava anni fa, precisamente nel 2006 quando Wii Sports faceva il suo esordio, anche oggi i videogiocatori stanno iniziando a spaccare le televisioni. 16 anni fa erano diversi i gamer che si dimenticavano di indossare correttamente il laccetto protettivo, di conseguenza i controller Wii Mote finivano per volare in aria: nel migliore dei casi non succedeva nulla, ma nel peggiore si ... Leggi su computermagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Sono passati pochi giorni dal debutto sul mercato di, erede naturale di Wii. E proprioquest’ultimo anche il suo cugino più giovane sta iniziando a mostrare i primi segnali di… rottura., 9/5/2022 – Computermagazine.itProprio così perchè,capitava anni fa, precisamente nel 2006 quando Wiifaceva il suo esordio, anche oggi i videoiniziando a spaccare le televisioni. 16 anni fa erano diversi i gamer che si dimenticavano di indossare correttamente il laccetto protettivo, di conseguenza i controller Wii Mote finivano per volare in aria: nel migliore dei casi non succedeva nulla, ma nel peggiore si ...

Advertising

videogamedeals : Shin Megami Tensei V $38.99 via eShop. - freakof4 : RT @RezWolfJT: Mario May Mario Mafia Mania S02E23 Super Mario 3D All Stars Nintendo Switch - Asgard_Hydra : Nintendo Switch: annunciato il nuovo Indie World, data e orario dell'evento - Pizza_Time_Guy : 4) New Super Mario Bros.U Deluxe (Switch) Eh, dopo tanto tempo sono tornato (oltre che a Nintendo) a Super Mario.… - Asgard_Hydra : Nintendo Switch ha venduto 107,65 milioni di unità, è un successo immenso - -