Lozano: “Sul mio futuro c’è una sola verità, la mia” (Di martedì 10 maggio 2022) Hirving Lozano vuole chiarire alcune voci apparse su social e quotidiani che riportavano come fonte amici e familiari del giocatore messicano. Il giocatore del Napoli attraverso un lungo post sui social ha scritto: “In relazione ad alcune voci ed interviste a terzi che circolano su internet, ritengo opportuno chiarire che qualsiasi comunicazione sulla mia carriera e sul mio futuro è valida solo quando proviene dalla mia voce e/o da quella dei miei agenti“. Poi Lozano ha aggiunto: “Gli argomenti relativi alle mie attività professionali vengono discussi solo all’interno di una cerchia molto ristretta di collaboratori, familiari e amici non partecipano. Nessuno, quindi, è a conoscenza di piani, impegni e attività; qualsiasi commento in merito è dunque da ritenersi privo di qualsivoglia certezza e deve essere considerato solo come una mera ... Leggi su napolipiu (Di martedì 10 maggio 2022) Hirvingvuole chiarire alcune voci apparse su social e quotidiani che riportavano come fonte amici e familiari del giocatore messicano. Il giocatore del Napoli attraverso un lungo post sui social ha scritto: “In relazione ad alcune voci ed interviste a terzi che circolano su internet, ritengo opportuno chiarire che qualsiasi comunicazione sulla mia carriera e sul mioè valida solo quando proviene dalla mia voce e/o da quella dei miei agenti“. Poiha aggiunto: “Gli argomenti relativi alle mie attività professionali vengono discussi solo all’interno di una cerchia molto ristretta di collaboratori, familiari e amici non partecipano. Nessuno, quindi, è a conoscenza di piani, impegni e attività; qualsiasi commento in merito è dunque da ritenersi privo di qualsivoglia certezza e deve essere considerato solo come una mera ...

Advertising

napolipiucom : Lozano: 'Sul mio futuro c'è una sola verità, la mia' #CalcioNapoli #lozano #ForzaNapoliSempre… - grava1995 : RT @Spazio_Napoli: Così Hirving #Lozano, in un post apparso sul proprio profilo Instagram, ha fatto chiarezza sui rumors riguardanti il suo… - NCN_it : #Lozano chiarisce: ''Le notizie sul mio futuro sono valide solo se provengono da me o dai miei rappresentanti!'' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LA SMENTITA - Lozano chiarisce: 'Qualsiasi comunicazione sul mio futuro sarà valida solo se proviene da me o dai miei r… - zazoomblog : Napoli Lozano sul futuro: «Quello che viene scritto sono solo speculazioni» – FOTO - #Napoli #Lozano #futuro: #«Qu… -