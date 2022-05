Laura Freddi: “L’aborto ha segnato l’inizio della fine del mio matrimonio” (Di martedì 10 maggio 2022) Serena Bortone ha chiesto a Laura Freddi, ospite a Oggi è un altro giorno, cosa ha fatto rumore nella sua vita. E’ L’aborto, la perdita di un figlio che ha cambiato il corso della sua vita. Ne ha già parlato a Verissimo ma Laura Freddi questa volta parla della sofferenza fisica e psicologica arrivando alla paura di avere un altro figlio, al diverso modo con cui lei e il marito affrontarono tutto. La perdita del primo figlio ha segnato l’inizio della fine del suo matrimonio, ha fatto uscire fuori ancora di più le differenze caratteriali che hanno portato la coppia al divorzio. Oggi la Freddi è felice con il suo compagno, con la loro bellissima bambina, oggi sa che non è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 10 maggio 2022) Serena Bortone ha chiesto a, ospite a Oggi è un altro giorno, cosa ha fatto rumore nella sua vita. E’, la perdita di un figlio che ha cambiato il corsosua vita. Ne ha già parlato a Verissimo maquesta volta parlasofferenza fisica e psicologica arrivando alla paura di avere un altro figlio, al diverso modo con cui lei e il marito affrontarono tutto. La perdita del primo figlio hadel suo, ha fatto uscire fuori ancora di più le differenze caratteriali che hanno portato la coppia al divorzio. Oggi laè felice con il suo compagno, con la loro bellissima bambina, oggi sa che non è ...

