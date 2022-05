Il Napoli su Tameze | l’Hellas Verona fissa il prezzo | la cifra!

(Di martedì 10 maggio 2022) A stagione ormai conclusa, si iniziano a fare le prime ipotesi sulle entrate e le uscite che interesseranno tutte le società durante il calciomercato di quest’estate. Nell’edizione odierna di TMW, ci si è concentrati sul calciomercato che interesserà il, soprattutto per quanto riguarda le entrate. Stando a quanto riportato dal portale i partenopei sarebbero molto interessati al centrocampista dell’ Hellas, AdrienCalciomercatoIl giocatore sarebbe già stato molto vicino agli azzurri lo scorso anno, e il club sembrerebbe ancora molto interessato. Tamez, classe’94, proprio quest’anno avrebbe giocato la sua migliore stagione con la maglia del, e questo avrebbe convinto ancora di più ...

