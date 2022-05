Bandiera Blu, Ispani torna tra le perle del Cilento (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIspani (Sa) – “torna la Bandiera Blu a Ispani. Un orgoglio immenso ed una riconferma che ci riempie di soddisfazione”. Queste le parole del vice sindaco di Ispani con delega al Turismo, Amerigo Pierro. “Un riconoscimento al lavoro di questi anni, all’impegno del sindaco Francesco Giudice e dell’intera amministrazione e ai sacrifici dei nostri balneari. Ispani è tra le mete più deliziose e belle della costa cilentana. La Campania quest’anno è a quota 18 Bandiere blu e tra le perle più preziose torna Ispani. Per la stagione turistica 2022 c’è ottimismo e con il prestigioso riconoscimento è doveroso aspettarsi un incremento dei vacanzieri, attratti dalla nostra costa, dalla qualità dei nostri servizi e del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “laBlu a. Un orgoglio immenso ed una riconferma che ci riempie di soddisfazione”. Queste le parole del vice sindaco dicon delega al Turismo, Amerigo Pierro. “Un riconoscimento al lavoro di questi anni, all’impegno del sindaco Francesco Giudice e dell’intera amministrazione e ai sacrifici dei nostri balneari.è tra le mete più deliziose e belle della costa cilentana. La Campania quest’anno è a quota 18 Bandiere blu e tra lepiù preziose. Per la stagione turistica 2022 c’è ottimismo e con il prestigioso riconoscimento è doveroso aspettarsi un incremento dei vacanzieri, attratti dalla nostra costa, dalla qualità dei nostri servizi e del ...

