WWE: Bobby Lashley subisce la prima sconfitta in match singolo dopo 7 mesi (Di lunedì 9 maggio 2022) La scorsa notte è andato in scena il Premium Live Event WWE WrestleMania Backlash, e il secondo match della serata ha visto affrontarsi Bobby Lashley e Omos, con la vittoria che è andata a quest’ultimo grazie anche all’aiuto di MVP che ha inflitto a Lashley un colpo con il suo bastone favorendo così il proprio assistito che ha chiuso l’incontro. Interrotta l’imbattibilità Questa sconfitta subìta da Bobby Lashley stabilisce la caduta di un record per l’All Mighty, infatti questa sconfitta è la prima che Lashley subisce in un match televisivo uno contro uno da 7 mesi a questa parte. L’ultima sconfitta in match ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 9 maggio 2022) La scorsa notte è andato in scena il Premium Live Event WWE WrestleMania Backlash, e il secondodella serata ha visto affrontarsie Omos, con la vittoria che è andata a quest’ultimo grazie anche all’aiuto di MVP che ha inflitto aun colpo con il suo bastone favorendo così il proprio assistito che ha chiuso l’incontro. Interrotta l’imbattibilità Questasubìta dastabilisce la caduta di un record per l’All Mighty, infatti questaè lachein untelevisivo uno contro uno da 7a questa parte. L’ultimain...

