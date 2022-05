Rapina in banca a Comiso: bottino da 150 mila euro (Di lunedì 9 maggio 2022) Comiso – Il bottino della Rapina alla banca San Paolo avvenuta oggi intorno alle ore 13,45 in Corso Ho Chi Min a Comiso ammonta a 150 mila euro.I ladri, in tre, due con passamontagna e uno con il casco, sono entrati dalla porta laterale della banca dopo aver scardinato la serratura con un piede di porco. Appena entrati hanno trovato gli impiegati che stavano ricaricando la cassa del bancomat. I tre malviventi dopo essersi fatti consegnare il denaro sono fuggiti a bordo di un furgoncino chiaro (forse bianco), guidato da un quarto complice che li attendeva fuori dalla banca. I carabinieri stanno visionando le telecamere di video sorveglianza per risalire ai quattro ladri.In corso le ricerche del furgoncino anche se si pensa che ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 9 maggio 2022)– IldellaallaSan Paolo avvenuta oggi intorno alle ore 13,45 in Corso Ho Chi Min aammonta a 150.I ladri, in tre, due con passamontagna e uno con il casco, sono entrati dalla porta laterale delladopo aver scardinato la serratura con un piede di porco. Appena entrati hanno trovato gli impiegati che stavano ricaricando la cassa del bancomat. I tre malviventi dopo essersi fatti consegnare il denaro sono fuggiti a bordo di un furgoncino chiaro (forse bianco), guidato da un quarto complice che li attendeva fuori dalla. I carabinieri stanno visionando le telecamere di video sorveglianza per risalire ai quattro ladri.In corso le ricerche del furgoncino anche se si pensa che ...

