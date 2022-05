Play Off: l’Accademia Volley cede il passo ad un super Marsala (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Niente da fare per l’Accademia Volley superata ieri alla Palestra Rampone dalla Fly Volley Marsala con il punteggio di 3-0 (25-12, 25-16, 25-21) in gara 1 del primo turno dei Play off per promozione in B1. Contro un avversario davvero fortissimo e che ha dimostrato in campo di essere già competitivo per le categorie superiori, le giallorosse non sono riuscite ad esprimere il loro gioco e il loro potenziale, subendo per tutto il corso della partita il ritmo forsennato e le giocate formidabili del sestetto siciliano. Trascinata da una super Scirè, che nei primi due parziali ha anche indirizzato i set con due turni al servizio micidiali, Marsala ha praticamente condotto la partita dall’inizio alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Niente da fare perata ieri alla Palestra Rampone dalla Flycon il punteggio di 3-0 (25-12, 25-16, 25-21) in gara 1 del primo turno deioff per promozione in B1. Contro un avversario davvero fortissimo e che ha dimostrato in campo di essere già competitivo per le categorieiori, le giallorosse non sono riuscite ad esprimere il loro gioco e il loro potenziale, subendo per tutto il corso della partita il ritmo forsennato e le giocate formidabili del sestetto siciliano. Trascinata da unaScirè, che nei primi due parziali ha anche indirizzato i set con due turni al servizio micidiali,ha praticamente condotto la partita dall’inizio alla ...

