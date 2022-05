Lorella Boccia positiva al Covid, Clementino conduce in solitaria Made in Sud (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorella Boccia è risultata positiva al Covid-19, perciò non potrà essere presente per la puntata di stasera, 9 maggio, dello show comico su Rai 2. Clementino dovrà condurre in solitaria la prossima puntata di Made in Sud. Lorella Boccia non sarà presente nella prossima puntata di Made in Sud a causa del Covid Dopo l’assenza di Clementino della scorsa settimana, purtroppo la conduzione di Made in Sud dovrà fare a meno di Lorella Boccia per la puntata di stasera, 9 maggio. Anche la Boccia infatti è risultata positiva al Covid-19. A comunicare la notizia è stata la stessa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)è risultataal-19, perciò non potrà essere presente per la puntata di stasera, 9 maggio, dello show comico su Rai 2.dovrà condurre inla prossima puntata diin Sud.non sarà presente nella prossima puntata diin Sud a causa delDopo l’assenza didella scorsa settimana, purtroppo la conduzione diin Sud dovrà fare a meno diper la puntata di stasera, 9 maggio. Anche lainfatti è risultataal-19. A comunicare la notizia è stata la stessa ...

