Juventus Under 23, guadagni alle stelle: le cifre da sogno in caso di promozione (Di lunedì 9 maggio 2022) La Juventus B sta disputando un grande campionato che la può portare per la prima volta in cadetteria e questo regalerebbe più soldi. La creazione della squadra B della Juventus ha avuto semplicemente il compito di dare la possibilità a tanti giovani ragazzi di mettersi in mostra con una squadra di primo livello in un campionato professionistico, ma forse nessuno aveva anche messo in conto il fatto che una promozione in Serie B comporta a dei guadagni economici che potrebbero essere davvero importanti anche per la prima squadra. Lamberto Zauli Juventus (LaPresse)Quando i soldi scarseggiano ogni occasione deve essere sfruttata nel miglior modo possibile, in modo tale da poter creare quanta più liquidità possibile per poter regalare ai tifosi i migliori giocatori sulla piazza. La ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 9 maggio 2022) LaB sta disputando un grande campionato che la può portare per la prima volta in cadetteria e questo regalerebbe più soldi. La creazione della squadra B dellaha avuto semplicemente il compito di dare la possibilità a tanti giovani ragazzi di mettersi in mostra con una squadra di primo livello in un campionato professionistico, ma forse nessuno aveva anche messo in conto il fatto che unain Serie B comporta a deieconomici che potrebbero essere davvero importanti anche per la prima squadra. Lamberto Zauli(LaPresse)Quando i soldi scarseggiano ogni occasione deve essere sfruttata nel miglior modo possibile, in modo tale da poter creare quanta più liquidità possibile per poter regalare ai tifosi i migliori giocatori sulla piazza. La ...

Advertising

egidio_gialdini : Tabellino, cronaca, immagini e i commenti dalla JUVENTUS Under 23 dopo il 1° play-off nazionale, 'A' '21-22: che ha… - egidio_gialdini : La cronaca dei successi delle giovanili della JUVENTUS, nei rispettivi campionati. - egidio_gialdini : I calciatori convocati dall'allenatore della JUVENTUS Under 23, Lamberto ZAULI, in vista del 1° play-off nazionale,… - egidio_gialdini : Tabellino, cronaca e il commento dall'allenatore della JUVENTUS Under 19, Andrea BONATTI, dopo la 33a rit. 'Primave… - gabripuggioni28 : @Gianpaolo_5 @EdoardoMecca1 Potrei ricordarti che quando si parlava di Haaland alla Juventus, la decisione di Parat… -