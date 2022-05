Georgina Rodriguez mostra per la prima volta sua figlia: il nome (Di lunedì 9 maggio 2022) Georgina Rodriguez ha presentato al mondo la sua bambina dopo la scomparsa dell'altro figlio. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)ha presentato al mondo la sua bambina dopo la scomparsa dell'altro figlio. su Donne Magazine.

Advertising

Gazzettino : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, per la prima volta le foto della piccola Bella Esmeralda su Instagram - andreastoolbox : #Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, per la prima volta le foto della piccola Bella Esmeralda su Instagram - andreastoolbox : #Georgina Rodriguez, per la prima volta le foto della piccola Bella Esmeralda su Instagram - CaputLina : RT @PediatriaOggi: “A chi lo è, a chi lo è stata, a chi voleva essere e non ha potuto, a chi ci prova, a chi lo fa senza esserlo, a chi ha… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Georgina Rodriguez mostra per la prima volta alcune foto della piccola Bella Esmeralda a distanza di un mese dal grande dolore… -