ESC2022, prove per Mahmood & Blanco: «Cerchiamo di affrontare questo palco nel modo più libero» (Di lunedì 9 maggio 2022) Mahmood & Blanco si preparano a portare all’Eurovision Song Contest 2022 la loro ‘Brividi’. Ecco le dichiarazioni dalla conferenza stampa. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 9 maggio 2022)si preparano a portare all’Eurovision Song Contest 2022 la loro ‘Brividi’. Ecco le dichiarazioni dalla conferenza stampa. Funweek.

Advertising

lauro_community : Lauro non si sblinacia su possibili cambiamenti della performance rispetto alle prove ?? #achillelauro #eurovision… - RZironda : RT @Cinguetterai_: La clip delle prove di Blanco e Mahmood #Eurovision #Eurovision2022 #Brividi #Esc2022 #ESCITA - AnmariOrt : RT @blancosupporter: ?? foto durante le prove di questa mattina per la gran finale del 14 maggio dell'eurovision song contest 2022 #Eurovi… - ESCitanews : Fanno il loro ingresso Lum!x e Pia Maria che parlano della collaborazione con Gabri Ponte e delle emozioni provate… - nodramaheree : RT @IlContiAndrea: Un membro della delegazione portoghese è risultato positivo al Covid. Secondo il Protocollo Salute e Sicurezza in vigore… -