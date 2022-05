Amici 21, il gesto di Albe con la maglia da finalista davanti a Maria de Filippi: lo avevi notato? (Di lunedì 9 maggio 2022) Lo scorso sabato si è consumata su Canale 5 la semifinale della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata sono state assegnate le note felpe d’oro ai finalisti che proveranno a giocarsi la vittoria sabato prossimo durante la finale. LEGGI ANCHE : — Amici 21, quasi tutti gli allievi di questa edizione ce l’hanno sul braccio: lo avete notato? Tra commozione e complimenti per il risultato raggiunto, a colpire è stata la reazione di Albe, cantante della squadra di Anna Pettinelli. Il giovane, dopo aver scoperto di essere ufficialmente in finale, è scoppiato un pianto liberatorio e a sorpresa si è asciugato le lacrime proprio con la maglia d’oro della finale. In poco tempo la sua reazione è diventata virale su Twitter, ed è stata ripresa dai numerosi ... Leggi su funweek (Di lunedì 9 maggio 2022) Lo scorso sabato si è consumata su Canale 5 la semifinale della ventunesima edizione didiDe. Durante la puntata sono state assegnate le note felpe d’oro ai finalisti che proveranno a giocarsi la vittoria sabato prossimo durante la finale. LEGGI ANCHE : —21, quasi tutti gli allievi di questa edizione ce l’hanno sul braccio: lo avete notato? Tra commozione e complimenti per il risultato raggiunto, a colpire è stata la reazione di, cantante della squadra di Anna Pettinelli. Il giovane, dopo aver scoperto di essere ufficialmente in finale, è scoppiato un pianto liberatorio e a sorpresa si è asciugato le lacrime proprio con lad’oro della finale. In poco tempo la sua reazione è diventata virale su Twitter, ed è stata ripresa dai numerosi ...

