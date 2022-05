La Roma si inserisce per Renato Sanches (Di domenica 8 maggio 2022) Renato Sanches, per lungo tempo obiettivo di Milan e Juventus, sembra ora anche nel mirino della Roma. Tiago Pinto non molla Nuova pretendente per Renato Sanches. Sul portoghese si sarebbe inserita anche la Roma di José Mourinho, che vorrebbe il calciatore per il proprio centrocampo. Renato Sanches andrà in scadenza nel 2023 e non sembra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 8 maggio 2022), per lungo tempo obiettivo di Milan e Juventus, sembra ora anche nel mirino della. Tiago Pinto non molla Nuova pretendente per. Sul portoghese si sarebbe inserita anche ladi José Mourinho, che vorrebbe il calciatore per il proprio centrocampo.andrà in scadenza nel 2023 e non sembra L'articolo

Advertising

ServiziAlLavoro : La Roma si inserisce per Junior Traore - Zazoom ... nuova insidia dalla Serie A: si inserisce un club a sorpresa -… - OlandeseVolan : Avviso agli amici, SEGNALARE questo deficente che pesca tweet di chi non la pensa come lui e non è 'Pro Ucraina' e… - dailynews_24 : La Roma si inserisce per Junior Traore - junews24com : Zaniolo Juve, nuova insidia dalla Serie A: si inserisce un club a sorpresa - -