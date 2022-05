“Big Show” | questa sera l’ultimo appuntamento su Canale 5

(Di domenica 8 maggio 2022) Domenica 8 maggio in primata su5 ultimocon “Big”, il varietà condotto da Enrico Papi, in cui tutti possono diventare protagonisti per una(a loro insaputa). A “Big” gli spettatori dell’Auditorium Massimo a Roma e quelli che guardano lo spettacolo comodamente sul proprio divano a casa, soprattutto se hanno un talento speciale o un sogno da realizzare, possono essere coinvolti nelloall’improvviso. Tutto accade quando meno se l’aspettano. L’effetto sorpresa regala grande divertimento. E tante emozioni. Il mattatore Enrico Papi è affiancato dalla bellissima Zeudi Di Palma (Miss Italia 2022), dal comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e da Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata ...

Advertising

ilfoglio_it : Al teatro Ghione di Roma va in scena lo show del pacifismo. Comici e intellettuali raccontano le colpe dell'Alleanz… - 361_magazine : - ParliamoDiNews : Big Show Enrico Papi ospiti ultima puntata (domenica 8 maggio 2022) - Piper Spettacolo Italiano | Blog magazine di… - CorriereUmbria : Big show, stasera domenica 8 maggio su Canale 5. Le anticipazioni sui blitz di Enrico Papi #televisione #tv… - zazoomblog : Big Show Enrico Papi ospiti ultima puntata (domenica 8 maggio 2022) - #Enrico #ospiti #ultima #puntata -

Inoltre, ho sempre amato l'era delleband. È diverso da quello che faccio professionalmente di ...un tour in Europa e nel Regno Unito la prossima estate che farà tappa anche in Italia per uno...Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: Samp ko con la Lazio, Luis AlbertoeneziaA quel ... RISULTATI SERIE A: IL- MATCH Senza sottovalutare ad esempio una partita fondamentale per la ...Domenica 8 maggio in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento con “Big Show”, il varietà condotto da Enrico Papi, in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa). A “Big ...“Big Show”, ultimo appuntamento con il varietà condotto da Enrico Papi: ecco le anticipazioni di domenica 8 maggio ...