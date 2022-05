Assistenza diretta per problemi NoiPA: trapela un numero efficace (Di domenica 8 maggio 2022) Ci sono pochi dubbi, ormai, sul fatto che tanti utenti stiano riscontrando problemi NoiPA da alcune settimane a questa parte. Al di là delle informazioni che abbiamo condiviso coi nostri lettori attraverso uno degli ultimi articoli pubblicati sul nostro sito, infatti, è importante tornare sulla questione. Se non altro, perché i riscontri pubblici del team social rimandando a form di contatto dai quali spesso e volentieri non si ottiene una risposta. E, di conseguenza, una soluzione. Nella migliore delle ipotesi, occorre attendere svariate settimane per riscontri non sempre allineati alla problematica portata alla luce. Cosa sappiamo sull’Assistenza diretta per problemi NoiPA: le ultime segnalazioni in Italia Quali sono i feedback più interessanti venuti a galla negli ultimi tempi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Ci sono pochi dubbi, ormai, sul fatto che tanti utenti stiano riscontrandoda alcune settimane a questa parte. Al di là delle informazioni che abbiamo condiviso coi nostri lettori attraverso uno degli ultimi articoli pubblicati sul nostro sito, infatti, è importante tornare sulla questione. Se non altro, perché i riscontri pubblici del team social rimandando a form di contatto dai quali spesso e volentieri non si ottiene una risposta. E, di conseguenza, una soluzione. Nella migliore delle ipotesi, occorre attendere svariate settimane per riscontri non sempre allineati alla problematica portata alla luce. Cosa sappiamo sull’per: le ultime segnalazioni in Italia Quali sono i feedback più interessanti venuti a galla negli ultimi tempi ...

