(Di sabato 7 maggio 2022) Ilvuole centrare la qualificazione alla prossima Champions per poi pensare al calciomercato: intreccio conUna stagione vissuta tra alti e bassi per il: l’arrivo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Calciomercatonews.com

"Abbiamo discusso ampiamente della sua situazione personale in Nazionale e nel, è uno dei migliori portieri del mondo, ma a causa degli infortuni negli ultimi anni non ha avuto vacanze e ...La Juventus continua a monitorare la situazione ma deve fare i conti con la concorrenza del Psg, del Real Madrid e del. Pogba non ha ancora scelto il suo futuro e sta sfogliando la ... Il Barcellona ci rinuncia: Juventus e Roma provano il colpo uesto il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di. Nella giornata di oggi il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato gli studenti dell'ITIS Francesco. In 'Tutto Napoli in ...Il calciatore della Nazionale rinuncia agli impegni ufficiali perché vuole staccare ... di una richiesta ben specifica alla federcalcio e al tecnico. Il portiere del Barcellona ha chiesto a Flick di ...