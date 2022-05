Contributi per i profughi ucraini, operativa la piattaforma per la richiesta (Di sabato 7 maggio 2022) Un contributo di € 300,00 al mese per adulto ed una integrazione di € 150,00 al mese per ciascun minore. Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha creato una piattaforma per richiedere il contributo di sostentamento ai profughi ucraini. La piattaforma è già on-line, e permette alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina di richiedere il contributo per sé, per i propri figli e per i minori di cui si ha la tutela legale. “Si tratta – fa presente il funzionario comunale Enza Gullo – di un primo sostegno economico in Italia, ed è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea ed ha trovato una sistemazione autonoma presso parenti, amici o famiglie ospitanti”. Per richiedere il contributo basta collegarsi su https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it. ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 7 maggio 2022) Un contributo di € 300,00 al mese per adulto ed una integrazione di € 150,00 al mese per ciascun minore. Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha creato unaper richiedere il contributo di sostentamento ai. Laè già on-line, e permette alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina di richiedere il contributo per sé, per i propri figli e per i minori di cui si ha la tutela legale. “Si tratta – fa presente il funzionario comunale Enza Gullo – di un primo sostegno economico in Italia, ed è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea ed ha trovato una sistemazione autonoma presso parenti, amici o famiglie ospitanti”. Per richiedere il contributo basta collegarsi su https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it. ...

