Advertising

Eurosport_IT : MATHIEU VAN DER POEL! ???????? Subito la zampata di VDP, vittoria a Visegrad alla prima del #Giro e Maglia Rosa… - Gazzetta_it : Giro, le pagelle della 1ª tappa: Van der Poel Fenomeno da 10. Ewan a terra, 5 - brongosalvatore : RT @Cyclingtimenews: ???? L'imperatore si mette la prima corona rosa e conquista il castello di Visegrad #MathieuvanderPoel #Giro https://t.… - Gazzetta_it : Van der Poel è la prima maglia rosa: 'Grande emozione' #Giro - Cicloweb_it : @mathieuvdpoel è la prima stella che s’accende sul #Giro105 - Mathieu batte @GrmayeBiniam e veste la rosa.… -

Occhia chiari e lucidi, sorriso sincero e anche fatica. C'è tutto questo sul volto di MathieuPoel, prima maglia rosa del 105° Giro d'Italia, grazie al successo nella prima tappa da Budapest a Visegrad. "Sono rimasto chiuso nella parte finale, ho dovuto spendere molte energie per ...Alla vigilia ci si chiedeva se ci sarebbe stato qualche velocista in grado di reggere alla progressione di MathieuPoel. Gli ultimi 5 km dei 195 da Budapest a Visegrad, i primi del Giro d'Italia numero 105, sembravano infatti perfetti per esaltare le qualità del fuoriclasse olandese. La risposta è no. L'...VISEGRAD (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Mathieu Van Der Poel vince la prima tappa del Giro d'Italia 2022, la Budapest-Visegrad di 195 chilometri.Mathieu batte Biniam Girmay a Visegrád e veste la maglia rosa dopo la gialla del Tour 2021. Ewan caduto sul più bello, Bilbao, Kelderman e Carapaz i più brillanti tra gli uomini di classifica. E la pr ...