"Non fatelo vedere ai bimbi". Scatta l'allarme sul pupazzo pubblicizzato dagli YouTuber (Di venerdì 6 maggio 2022) Huggy Wuggy è il pupazzo del web che sta spopolando tra i bambini. L'allarme della Polizia Postale: "Non fate vedere quell'orsacchiotto ai vostri figli. Può causare problemi" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) Huggy Wuggy è ildel web che sta spopolando tra i bambini. L'della Polizia Postale: "Non fatequell'orsacchiotto ai vostri figli. Può causare problemi"

Advertising

repubblica : Allarme Huggy Wuggy. La polizia italiana: 'Quell'orsacchiotto può creare problemi'. Gli investigatori inglesi: 'Non… - alecattelan : Da oggi trovate i biglietti qui: - shwasdream : non fatelo floppare - itsmemircoo : RT @capitanfooturo: La Roma non è la nazionale. Non ce ne frega un cazzo non vogliamo essere l'esempio. L'unica italiana? No perché in Ital… - marcopra70 : RT @BarillariDav: Ema ha annunciato il nuovo vaccino contro le varianti covid19 per settembre 2022. Sarebbe la quinta dose, obbligatoria.… -