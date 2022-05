Missile ucraino colpisce la nave russa Admiral Makarov | Video (Di venerdì 6 maggio 2022) La nave da guerra russa Admiral Mikarov è stata colpita da un Missile Neptune nel Mar Nero, vicino all'isola del Serpenti. A renderlo noto è stato il deputato popolare Oleksiy Honcharenko su Telegram. L'esplosione avrebbe poi causato anche un grosso incendio a bordo. Aerei russi stanno sorvolando quell'area del Mar Nero e navi di soccorso sono arrivate dalla Crimea in aiuto della fregata. Guarda tutti i Video Ecco Neptune, il Missile antinave che ha affondato l'incrociatore Moskva Video Un Video mostra in azione Naptune, il Missile da crociera che, secondo ...Ucraina, in fiamme l'incrociatore russo Moskva nel Mar Nero Video L'incrociatore missilistico Moskva è stato gravemente danneggiato ... Leggi su panorama (Di venerdì 6 maggio 2022) Lada guerraMikarov è stata colpita da unNeptune nel Mar Nero, vicino all'isola del Serpenti. A renderlo noto è stato il deputato popolare Oleksiy Honcharenko su Telegram. L'esplosione avrebbe poi causato anche un grosso incendio a bordo. Aerei russi stanno sorvolando quell'area del Mar Nero e navi di soccorso sono arrivate dalla Crimea in aiuto della fregata. Guarda tutti iEcco Neptune, ilantiche ha affondato l'incrociatore MoskvaUnmostra in azione Naptune, ilda crociera che, secondo ...Ucraina, in fiamme l'incrociatore russo Moskva nel Mar NeroL'incrociatore missilistico Moskva è stato gravemente danneggiato ...

