Israele | “Putin si è scusato per le parole di Lavrov sulle origini ebraiche di Hitler”

Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin si è scusato con il primo ministro israeliano Naftali Bennett per le recenti osservazioni fatte dal suo ministro degli Esteri Serghei Lavrov sulle possibili origine ebraiche di Adolf Hitler. In un'intervista a Rete 4, Lavrov aveva affermato che non è paradossale dire che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, L'articolo proviene da Inews24.it.

