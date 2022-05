Internazionali BNL d’Italia 2022 | Musetti costretto al forfait | “Infortunio più grave del previsto”

(Di venerdì 6 maggio 2022) “Ciao ragazzi, mi dispiace molto scrivere questo post… purtroppo gli esami fatti oggi non sono stati positivi e l’che ho avuto ieri è risultato piùdel… mi obbliga a saltare il torneo che amo di più ovvero Roma, e anche Lione. Ma ci vedremo sicuro a Parigi”. Con questo messaggio pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale, Lorenzoha ufficializzato il suoper quanto riguarda gliBNLa causa dell’rimediato contro Zverev. Non ci sarà dunque a Roma l’Illusionista di Carrara, stesso discorso per il torneo di Lione, tornerà però senz’altro in tempo per il Roland Garros. SportFace.

Lorenzo Musetti non sarà in campo aglid'Italia a Roma . A confermarlo lo stesso tennista azzurro in un post su Instagram, in cui ha confermato che l'infortunio subito a Madrid non gli consentirà di essere in campo al ...... dopo la positività al Covid, si fermò al secondo match a Madrid contro Cristian Garin e al secondo turno dal connazionale Aslan Karatsev aglid'Italia. In quest'annata Medvedev è ...“Ciao ragazzi, mi dispiace molto scrivere questo post… purtroppo gli esami fatti oggi non sono stati positivi e l’infortunio che ho avuto ieri è risultato più grave del previsto… mi obbliga a saltare ...Una guida completa agli Internazionali Bnl di tennis di Roma: date, orari delle partite, informazioni e costi dei biglietti, accessi gratuiti all'area e come vederli dal vivo e in tv.