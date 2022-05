Ucraina: Salvini, 'capire progetto Usa, no a guerra sanguinosa' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Quando il presidente Draghi tornerà da viaggio negli Usa sarà interessante capire qual è il progetto di pace che c'è a Washington perché conto e spero che nessuno abbia interesse a trascinare per mesi una guerra sanguinosa". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Quando il presidente Draghi tornerà da viaggio negli Usa sarà interessantequal è ildi pace che c'è a Washington perché conto e spero che nessuno abbia interesse a trascinare per mesi una". Lo dice il leader della Lega Matteolasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio.

