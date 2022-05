Eyeliner anni '60, lunghi capelli biondo miele e oggi una nuova forma fisica, la cantante più ascoltata del Regno Unito, compie oggi 34 anni (Di giovedì 5 maggio 2022) Buon compleanno Adele, regina del soul. compie 34 anni il 5 maggio una delle voci più riconoscibili, potenti, emozionanti della musica pop. La cantante inglese, premio Oscar nel 2013 per 007– Skyfall, 50 milioni di follower, è stata protagonista di un’importante evoluzione beauty, fisica e spirituale, passata per diverse battaglie, tra cui la depressione post-partum e il body shaming. Adele, dagli esordi ad oggi, i suoi cambi di beauty look guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Buon compleanno Adele, regina del soul.34il 5 maggio una delle voci più riconoscibili, potenti, emozionanti della musica pop. Lainglese, premio Oscar nel 2013 per 007– Skyfall, 50 milioni di follower, è stata protagonista di un’importante evoluzione beauty,e spirituale, passata per diverse battaglie, tra cui la depressione post-partum e il body shaming. Adele, dagli esordi ad, i suoi cambi di beauty look guarda le foto ...

Advertising

roanyr01 : Quante mail mi arrivano alla mia solita mail che ho da anni. Tanta pubblicità di prodotti che compravo: profumi,ma… - Lory_Maggot : Hanno le stanghette piegate che sembrano la mia riga di eyeliner, quella che faccio da ormai 10 anni e boh ho adorato questa cosa subito - stefaniaboscaro : @thepalecountess Io uso da anni il Rimmel Glam Eyes, c’è sia con pennellino in setole che con la punta in feltro. D… - Gpzap2 : RT @PierluigiGuidi: Bowie, circa 2 anni, vi arriva già con l'eyeliner incorporato quindi non dovete truccarlo per le serate mondane. Cerca… - dejunsense : ma io a 14 anni non ero così spendevo le mie ore su tumblr e a cercare tutorial sull’eyeliner su youtube -