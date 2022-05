Cambiare l’area tecnica, la proposta di Nicola: “Sarebbe utile per due motivi” (Di giovedì 5 maggio 2022) L’allenatore della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria dei granata per 2-1 contro il Venezia nel recupero di Serie A, vero e proprio match spareggio per la salvezza. Come sempre il tecnico dei campani si è fatto notare per la foga agonistica e la carica che riesce a trasmettere ai suoi calciatori. Tant’è che nel corso dell’intervista l’opinionista ed ex calciatore, Marco Parolo, ha ironicamente fatto una domanda a Nicola riguardante l’area tecnica che delimita lo spazio utilizzabile dagli allenatori per dare indicazioni ai calciatori. Nicola Salernitana “Quanto firmeresti una petizione per avere l’area tecnica lunga tutto il campo?“, ha chiesto sorridente Parolo, che però ha ricevuto una risposta decisamente ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) L’allenatore della Salernitana, Davide, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria dei granata per 2-1 contro il Venezia nel recupero di Serie A, vero e proprio match spareggio per la salvezza. Come sempre il tecnico dei campani si è fatto notare per la foga agonistica e la carica che riesce a trasmettere ai suoi calciatori. Tant’è che nel corso dell’intervista l’opinionista ed ex calciatore, Marco Parolo, ha ironicamente fatto una domanda ariguardanteche delimita lo spazio utilizzabile dagli allenatori per dare indicazioni ai calciatori.Salernitana “Quanto firmeresti una petizione per averelunga tutto il campo?“, ha chiesto sorridente Parolo, che però ha ricevuto una risposta decisamente ...

