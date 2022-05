Amici, Albe usa parole molto brutte contro la De Filippi, restano tutti di ghiaccio (Di giovedì 5 maggio 2022) Si continua a parlare del serale di Amici di Maria De Filippi, ovvero il programma che va in onda proprio su Canale 5 e che è giunto quasi al termine per quest’anno. Pare che proprio in questi ultimi giorni, un allievo della scuola ovvero Albe abbia fatto parlare tanto di sé ed il suo comportamento pare che non sia passato del tutto inosservato. Nello specifico il giovane allievo è apparso piuttosto triste ed in tanti hanno notato un cambio di umore che in qualche modo ha fatto anche parecchio preoccupare. Per questo motivo Maria De Filippi ha voluto in qualche modo e chiacchierare con lui e pare che alla vigilia della semifinale l‘allievo abbia confessato le sue emozioni. Amici di Maria De Filippi, Albe cambia atteggiamento e fa preoccupare In questi giorni ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 5 maggio 2022) Si continua a parlare del serale didi Maria De, ovvero il programma che va in onda proprio su Canale 5 e che è giunto quasi al termine per quest’anno. Pare che proprio in questi ultimi giorni, un allievo della scuola ovveroabbia fatto parlare tanto di sé ed il suo comportamento pare che non sia passato del tutto inosservato. Nello specifico il giovane allievo è apparso piuttosto triste ed in tanti hanno notato un cambio di umore che in qualche modo ha fatto anche parecchio preoccupare. Per questo motivo Maria Deha voluto in qualche modo e chiacchierare con lui e pare che alla vigilia della semifinale l‘allievo abbia confessato le sue emozioni.di Maria Decambia atteggiamento e fa preoccupare In questi giorni ...

