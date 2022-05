Ucraina guerra news: bombe su Kiev e Dnipro. Kuleba: Azovstal resiste. Finlandia, elicottero russo viola lo spazio aereo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ucraina, la diretta del 70esimo giorno di guerra. L'obiettivo dell' Ucraina è ripristinare la sua integrità territoriale, inclusa la Crimea: così Zelensky, che oggi... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 4 maggio 2022), la diretta del 70esimo giorno di. L'obiettivo dell'è ripristinare la sua integrità territoriale, inclusa la Crimea: così Zelensky, che oggi...

Advertising

reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - martaottaviani : Vado serenamente avanti per la mia strada #Putin #Ucraina #guerra #guerranonlineare #propaganda #giornalismo - CarloVerdelli : Tutti vogliono la pace. Il punto è come ottenerla, con quante vittime e schiavi sacrificati sull’altare del fine gu… - AminelliVr : RT @Tg3web: C'è una guerra delle parole tra Mosca e Londra, con aperte minacce russe a causa della posizione dura del Regno Unito contro l'… - janlucas1971 : RT @tempoweb: Nuovo #statodiemergenza per la #guerra e rinvio delle #elezioni. 'Cosa studia il governo', l'indiscrezione esplosiva #governo… -