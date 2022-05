Ucraina | Fico | “L’Ue parli con una voce sola”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – “Oggi a Montecitorio con il Presidente del Nationalrat austriaco Wolfgang Sobotka in visita in Italia. Il consolidamento dei rapporti tra le assemblee dei nostri Paesi e la risposta europea alla crisisono stati al centro del nostro del nostro colloquio”. Lo afferma il presidente della Camera Roberto. “Le conseguenze dell’aggressione russa ai danni dell’vanno affrontate rafforzando la coesione dell’Unione europea, una coesione che deve affermarsi su temi e assi strategici, a partire dalle politiche energetiche. Anche rispetto all’accoglienza dei profughi e, in generale, alla gestione dei fenomeni migratori dobbiamo lavorare insieme. Su questi come su altri dossier l’Europa deve riuscire a parlare con una. Infine la questione cruciale dell’allargamento dell’Unione ...