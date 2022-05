Svelato il segreto dei violini Stradivari: “Persino bendati i liutai lo scelgono”. Il nuovo studio del Cnr (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Mi chiedo se uno Stradivari provi la stessa estasi del violinista, quando questi gli carpisce dal cuore una singola nota perfetta”, dice Johnny Depp nel film “Don Juan De Marco – maestro d’amore”. Un segreto, questo, che nessuno potrà mai svelare. Fa parte del rapporto d’amore fra strumento e musicista. Cosa invece può essere Svelato del famoso violino suonato dai più grandi artisti del passato e del presente? Il motivo della sua unicità. La caratteristica che lo rende speciale: il suo, tutto particolare, equilibrio di timbro. A mettere a fuoco questa caratteristica unica è stata una squadra multidisciplinare coordinata dal Cnr, che ha condotto un esperimento in cui sono stati coinvolti 70 liutai per valutare le qualità sonore di quattro violini, tra cui lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Mi chiedo se unoprovi la stessa estasi delsta, quando questi gli carpisce dal cuore una singola nota perfetta”, dice Johnny Depp nel film “Don Juan De Marco – maestro d’amore”. Un, questo, che nessuno potrà mai svelare. Fa parte del rapporto d’amore fra strumento e musicista. Cosa invece può esseredel famoso violino suonato dai più grandi artisti del passato e del presente? Il motivo della sua unicità. La caratteristica che lo rende speciale: il suo, tutto particolare, equilibrio di timbro. A mettere a fuoco questa caratteristica unica è stata una squadra multidisciplinare coordinata dal Cnr, che ha condotto un esperimento in cui sono stati coinvolti 70per valutare le qualità sonore di quattro, tra cui lo ...

