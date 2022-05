(Di mercoledì 4 maggio 2022) Quando pensiamo al Giapponese e alla cultura dei suoi abitanti, vi associamo concetti quali il rigore, la pulizia, il rispetto, la precisione, il minimalismo: e tutti questi aspetti si ritrovano – con sfumature diverse – nellatradizionale. Se andiamo a ripercorrere quella che è stata la storia dei popoli, dalle migrazioni e delle contaminazioni tra razze diverse, idiomi, culture, scopriamo che verso la fine dell’Ottocento, il Sud America è stato destinazione prescelta di molte famiglie e giovani orientali. Cinesi, giapponesi, coreani hanno portato sulla costa americana così come in Perù, Cile, Brasile tecniche, sapori, manualità, tipiche della tradizione del ramen, del pesce crudo, certe marinature o laccature, l’utilizzo della soia in più preparazioni e condimenti. In territori già di per sé così floridi di prodotti e tradizioni, quali Brasile e Perù, questa ...

Linkiesta.it

... per la selezione delle materie prime, per la valorizzazione di unadi tutti i giorni ... la Torreja (hamburger vegetariano di quinoa), il Panino(sardine al Panko, avocado, cetriolo, ...Laè nata per definizione dalla commistione fra quella giapponese e quella peruvianae io non credo possa esserci occasione migliore di Azotea per mettere in mostra la mia personale ... La cucina nikkei arriva a Torino